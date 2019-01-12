Беспилотникам запретили летать над домом Порошенко

Государственная авиационная служба Украины ввела ограничения на полеты беспилотных воздушных аппаратов над определенными зонами страны, в число которых вошел и район, где расположен дом украинского президента Петра Порошенко. Об этом в субботу, 12 января, пишет «Украинская правда».

Как заявили в службе, вопрос использования беспилотников на территории государства недостаточно урегулирован. «Действующая нормативная база затрудняет эксплуатацию БПС [беспилотных воздушных судов] с коммерческой, спортивной целью или в качестве хобби», — говорится в сообщении.

Карта с выделенными «запретными» зонами для полетов была опубликована на сайте организации. В число таких районов попал и поселок Козин Киевской области, где, по данным издания, расположен дом главы государства.

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Представитель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк рассказал, что служба представила и некоторые рекомендации по управлению дронами. В частности, их владельцам советуют не вмешиваться в чью-либо частную жизнь, не предпринимать попыток кого-то сфотографировать без его ведома, а также прекращать полет по требованию представителей правоохранительных органов или военнослужащих.

В марте прошлого года сообщалось, что полицейский, охранявший имение президента Украины, покончил с собой. Старший сержант полка особого назначения Нацполиции Сергей Галасюк совершил самоубийство на пороге дома украинского лидера.

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