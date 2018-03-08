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Охранник Порошенко покончил с собой

Охранник Порошенко покончил с собой

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Полицейский, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Конча-Заспе, покончил с собой. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник.

Старший сержант полка особого назначения Нацполиции Сергей Галасюк совершил самоубийство на пороге дома Порошенко 23 февраля, однако известно об этом стало только сейчас.

«23 февраля полицейский покончил с собой на дежурстве возле дома Порошенко в Козине. Это старший сержант Сергей Галасюк, он приехал в поселок и сменил УГОшника», — заявил источник.

Отмечается, что сообщения о смерти охранника были сразу удалены из сети.

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