В Германии заговорили о выходе из ЕС

Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена требовать выхода Германии из Евросоюза при определенных условиях. Об этом сообщает The Local.

На съезде, прошедшем в Саксонии, члены партии приняли решение начать в Европейском парламенте кампанию за выход ФРГ из ЕС в том случае, если предложенные ими реформы Евросоюза не начнут реализовываться к 2024 году. Это первый случай, когда эту тему затрагивает какое-либо политическое движение в Германии.

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В манифесте, принятом АдГ, предлагается также распустить Европарламент, за места в котором ее представители будут бороться на выборах в мае 2019 года. «Мы считаем, что только национальные государства имеют право создавать законы», — говорится в документе, осуждающем «751 привилегированного члена» наднационального собрания.

Точную дату возможного проведения «Декзита» — слово появилось по аналогии с Brexit от слияния немецкого названия Германии (Deutschland) и английского слова «выход» (exit) — члены «Альтернативы» не назвали.

Лидер партии Александр Гауланд, выступая перед участниками съезда, заявил, что цель партии — «не разрушить ЕС, а вернуть его к здравому ядру». На данный момент, по его словам, политическое влияние блока сильно переросло его экономические основания.

«Альтернатива для Германии» создавалась как националистическая евроскептическая партия, но приобрела наибольшую популярность после того, как выступила против исламизации Европы и массовой иммиграции.

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