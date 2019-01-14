Женщина дождалась скорой помощи с вывалившимися внутренностями в руках

Жительница Великобритании рассказала на сайте для родителей о случае, который произошел с ней после родов. Из-за разошедшегося шва ей пришлось придерживать внутренности руками, пишет издание New York Post.

Через пять дней после кесарева сечения Мел Бремнер (Mel Bremner) принимала душ. Когда она наклонилась за шампунем, шов на животе разошелся, и внутренние органы стали выпадать из брюшной полости. Она успела поймать их рукой и позвала гражданского мужа. Тот помог ей добраться до дивана, дал полотенце и вызвал скорую помощь.

Женщина опубликовала фотографию, которая была сделана, пока она ждала медиков. «Когда я смотрю на этот снимок, то вспоминаю, как сидела там, буквально держа в руках собственный желудок и внутренности, — пишет она. — Они булькали и шевелились. Это было ужасно».

Бремнер отвезли в больницу и прооперировали. Через два дня ее снова выписали. По мнению специалиста, шов мог разойтись из-за слишком короткой нити или недостаточно крепкого узла.

В 2018 году сообщалось, что жительница британского города Скегнесс самостоятельно удалила из своей груди силиконовые импланты, без обезболивания сделав на коже надрезы скальпелем.

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