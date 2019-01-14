В ФНС посчитали успешным начало эксперимента по налогообложению самозанятых

Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход», начавшийся с 1 января 2019 года в четырех российских регионах, стартовал успешно. Об этом заявил официальный представитель ФНС России Борис Беляков.

«С 1 января к эксперименту присоединились тысячи налогоплательщиков. Первый самозанятый скачал приложение и зарегистрировался прямо в новогоднюю ночь, в 00:07 1 января. Хочется отметить, что эксперимент начался хорошо, вы видим высокую активность среди пользователей, а значит этот налоговый режим востребован», — подчеркнул Борис Беляков.

В режиме эксперимента налог на профессиональный доход был введен в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. Он запланирован на 10 лет, в течение которых его условия не будут меняться.

Ставка налога составляет 4 процента и 6 процентов (от сделок с физлицами и юрлицами или ИП соответственно). В эту же ставку входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.

«Мы благодарим пользователей за активность и ждем их комментарии — отметил Борис Беляков. Он подчеркнул, что ФНС анализирует обращения и комментарии от налогоплательщиков. «И чтобы постоянно «держать руку на пульсе» и сделать приложение еще удобнее, планируем ежемесячно его обновлять на основе запросов пользователей. Техническая поддержка проекта работала круглосуточно в течение всех новогодних праздников», — подчеркнул представитель ведомства.

Новый спецрежим самозанятый может использовать в том случае, если у него нет работодателя и наемных работников, он производит товары или оказывает услуги самостоятельно и зарабатывает на этом не более 2,4 миллиона рублей в год.

Регистрация налогоплательщиков максимально упрощена: нужно скачать приложение «Мой налог» и войти в него с помощью логина и пароля от Личного кабинета физлица. Получить учетную запись можно в любой налоговой инспекции за 15 минут. Кроме того, на специальном сайте (https://npd.nalog.ru/) можно найти подробную информацию о новом налоговом режиме, его особенностях, а также получить ответы на вопросы.



