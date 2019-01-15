Российский губернатор обидел Челябинск и извинился

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не хочет «делать из своего региона Челябинск». В Челябинской области отреагировали на его слова. Об этом пишет URA.RU.

Сообщается, что данное высказывание было сделано 14 января на заседании общественно-политического совета. Алиханов отметил, что намерен реализовать инвестиционные проекты в регионе без ущерба его экологии.

«Для нас экология — всегда приоритет. Мы не хотим сделать из Калининградской области — да простят меня наши коллеги — Челябинск. В каком смысле? Это не место для огромной металлургии. Потому что у нас есть рекреационный потенциал, туристический, которым мы дорожим», — приводит его слова издание «Клопс».

Правительство Челябинской области отреагировало на это заявление. Там напомнили, что столица региона всегда являлась «опорным краем» страны, и предложили Алиханову посетить область самому. «Чтобы он воочию увидел наши природные богатства, прошелся по туристическим маршрутам, изучил край трех тысяч озер и национальных парков», — сообщили в пресс-службе челябинского губернатора Бориса Дубровского.

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После этого пресс-секретарь Алиханова принес публичные извинения за «недоразумение, допущенное по вине СМИ». Он заметил, что губернатор имел в виду челябинские минеральные ресурсы, помогающие ему развивать промышленность. «У Калининградской области таких ресурсов нет, но есть рекреационный потенциал, который надо использовать для развития туризма», — пояснил он.

В августе прошлого года эксперты подготовили рейтинг российских городов с самой лучшей и худшей экологией на основе опроса их жителей. Самыми довольными экологической обстановкой оказались россияне из Анапы, Геленджика, Сочи и Майкопа. Низко оценивают свое экологическое благополучие в Волоколамске, Норильске, Клину, а также жители двух городов Челябинской области — Челябинска и Магнитогорска.

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