Ответственных за вооружение российской армии обвинили в мошенничестве

Руководителей 46 Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России обвинили в мошенничестве на сотни миллионов рублей. Об этом в среду, 16 января, сообщает РБК.

Военно-​следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело о хищении четверти миллиарда рублей в отношении начальника второго управления 46 ЦНИИ, полковника Михаила Котова, а также его заместителя Василия Козланжи. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, Котов с 2016-го по 2018 год вместе с другими неустановленными лицами оформлял фиктивные договоры с коммерческими фирмами, которые выполняли научно-исследовательские работы для 46 ЦНИИ. По факту никакие работы не проводились. По версии следствия, ущерб от действий полковника может превышать 250 миллионов рублей.

Пока в качестве меры пресечения Котову избран запрет определенных действий: он не может общаться с коллегами и подчиненными, а также не имеет права покидать свою квартиру с 22.00 до 6.00. Его заместитель Козланжи заключен под домашний арест.

По данным сайта Минобороны, основные задачи 46 ЦНИИ — обоснование перспектив развития системы вооружения вооруженных сил России, разработка и утверждение госпрограмм вооружения. При головной роли института разработана и утверждена последняя госпрограмма вооружения до 2027 года стоимостью более 19 триллионов рублей.

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