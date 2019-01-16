Силовые структуры
 
Последние новости
Путин велел полностью расселить взорвавшийся дом в Магнитогорске
Евросоюз согласовал санкции против Петрова и Боширова
Ведущая попрекнула чернокожего коллегу «привилегиями белых» и опозорилась
В Киргизии заговорили о признании русского языка иностранным
Федеральному чиновнику поставили неуд
Честный грузчик нашел 50 тысяч долларов и вернул забывчивому клиенту
Московские детсады «превратились» в крематории 
Назван способ вывести Россию в топ-5 экономик мира
Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой
Названа самая привлекательная для мужчин форма женских бровей
Новости партнеров

Ответственных за вооружение российской армии обвинили в мошенничестве

Перейти в «Мою Ленту»

Руководителей 46 Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны России обвинили в мошенничестве на сотни миллионов рублей. Об этом в среду, 16 января, сообщает РБК.

Военно-​следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело о хищении четверти миллиарда рублей в отношении начальника второго управления 46 ЦНИИ, полковника Михаила Котова, а также его заместителя Василия Козланжи. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, Котов с 2016-го по 2018 год вместе с другими неустановленными лицами оформлял фиктивные договоры с коммерческими фирмами, которые выполняли научно-исследовательские работы для 46 ЦНИИ. По факту никакие работы не проводились. По версии следствия, ущерб от действий полковника может превышать 250 миллионов рублей.

Пока в качестве меры пресечения Котову избран запрет определенных действий: он не может общаться с коллегами и подчиненными, а также не имеет права покидать свою квартиру с 22.00 до 6.00. Его заместитель Козланжи заключен под домашний арест.

По данным сайта Минобороны, основные задачи 46 ЦНИИ — обоснование перспектив развития системы вооружения вооруженных сил России, разработка и утверждение госпрограмм вооружения. При головной роли института разработана и утверждена последняя госпрограмма вооружения до 2027 года стоимостью более 19 триллионов рублей.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Разработчиков госпрограммы вооружения обвинили в мошенничестве
Бывший офицер Минобороны раскрыл причину бегства из России
В Минобороны раскрыли многомиллионные хищения при ремонте зениток
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0115 января

Проводили по-королевски

На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
11:49Сегодня

Полицейские скрыли наезд пьяного российского судьи на ребенка

19:4315 января

Неудачно пошутившего россиянина передумали сажать

13:08Сегодня

В российской мужской колонии родилась девочка

Силовые структуры00:0511 января
Филипп Киркоров

Вот это поворот!

Перья Киркорова, резня в Антарктиде и развратные роллы: криминальные казусы года
10:32Сегодня

Росгвардия уволила критиковавшего власти прапорщика

12:33Сегодня

Бывший начальник российской колонии сел за дань с заключенных

11:36Сегодня

Тюремщики высказались о «VIP-камере» Улюкаева

Силовые структуры00:0323 октября 2018

«От предсмертных записок избавляются на раз»

Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
18:4615 января

Россиянин повесил на инопланетян труп в своей квартире

14:3212 января

Раскрыты планы ликвидированных в Дагестане боевиков

16:5015 января

МВД завело дело о мошенничестве с концертами Селены Гомес в России

Россия
«Самые близкие отвернулись от меня»
Семья убедила ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
«Даже маленькому ребенку понятно, что это идиотизм»
 
Закон о паллиативной помощи принят в первом чтении
Путин велел полностью расселить взорвавшийся дом в Магнитогорске
Взрыв на заводе под Петербургом попал на видео
Все материалы
Мир
В Сербии сорвали покушение на Путина
Преступник планировал атаковать российского президента с винтовкой и взрывчаткой
Евросоюз согласовал санкции против Петрова и Боширова
Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой
Британия запрашивала доступ к арестованному в России американскому шпиону
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Власть насилия
Жертвы уличных банд бегут из Центральной Америки в США. Но там их не ждут
Умер капитан застрявшего в Африке российского судна
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
Порошенко обвинили в подкупе избирателей
Назван средний размер пенсии на Украине
Американский беспилотник полетал у границ России и над Донбассом
Изгнанный из вагона в минском метро «пророссийский казак» исчез
Все материалы
Экономика
Скрытые силы
Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
В «Русском доме» Давоса поспорят об энергетике, киберпреступности и е-коммерции
Назван способ вывести Россию в топ-5 экономик мира
Китайские олигархи начали водить правительство за нос
Чубайс призвал повысить цены на электричество для россиян
Вакансия «Аэрофлота» вошла в число самых высокооплачиваемых
В России нашли замену доллару
Все материалы
Силовые структуры
Проводили по-королевски
На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Полицейские скрыли наезд пьяного российского судьи на ребенка
В российской мужской колонии родилась девочка
Росгвардия уволила критиковавшего власти прапорщика
Тюремщики высказались о «VIP-камере» Улюкаева
Все материалы
Наука и техника
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Apple выпустила новый «горбатый» чехол по цене смартфона Xiaomi
Назван последний шанс избежать климатической катастрофы
Российский проект признали опасным для мировой науки
Американский адмирал назвал условие для сдерживания России
Все материалы
Спорт
«Счастлив, что меня сравнивают с отцом»
Сын Шумахера готов покорять «Формулу-1». Помешает ли ему семейная слава?
Олимпийский чемпион призвал российского биатлониста извиниться за допинг
Российскую биатлонистку поманили норвежским паспортом
Бывший футболист сборной России посочувствовал «набедокурившим» Кокорину и Мамаеву
Футболист «Зенита» договорился с «Челси»
Ковальчук прервал безголевую серию
Белорус из UFC пообещал всегда драться в России под советский гимн
Все материалы
Культура
Тени и призраки
Красота, садомазохизм и демоны на снимках лучших фотографов Японии
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
«В гриме позвонил бате и реально напугал его»
Смерть, старость, копы: Стивен Дорфф о новом сезоне «Настоящего детектива»
В работе российской художницы-активистки усмотрели растление детей
Галкин рассказал о состоянии здоровья Пугачевой
Рианна подала в суд на своего отца
Алла Пугачева начала задыхаться на съемках
Все материалы
Интернет и СМИ
Липовый мир
Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
Певицу из США признали символом России и атаковали лозунгами «Русские, вперед!»
Зачинщица драк на российском ТВ застряла между Россией и Украиной
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
Пользователи сети принялись сравнивать себя с версией десятилетней давности
Россиян предупредили о нашествии ворующих деньги с карт мошенников
Все материалы
Ценности
Бородатый рейс
Самые модные мужчины каждый год собираются здесь. На них смотрит весь мир
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Итальянские жеребцы
Трусы, слюнявчики и китайский мясник. В Милане прошла неделя моды
Виктория Бекхэм создала косметику из собственной крови
Названа самая привлекательная для мужчин форма женских бровей
Американский дизайнер воспользовался русским словом ради наживы
Принц Гарри похудел ради Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Школьник отправился на острова и умер в полете из-за отказа пилота помочь
Пожилой поляк перепутал самолет и улетел на Мальту вместо Гданьска
Водитель мусоровоза хлебнул пива, насмерть сбил туристку и отделался штрафом
Назван самый дорогой у россиян тур за 2018 год
Все материалы
Из жизни
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Американец заигрался в прятки и погиб
Пьяная женщина разогналась до 240 километров в час в качестве урока сыну
Арестована морившая голодом 45 кошек женщина
Двухлетний ребенок провалился в 100-метровую скважину и застрял
Все материалы
Все новинки автосалона в Детройте
Самые интересные автомобили, представленные на первой выставке нового года
Самые странные автомобили
Трап, сарай, тостер и другие необычные гоночные машины в мире
25 самых продаваемых автомобилей в России 2018 года
Рейтинг самых популярных машин на российском рынке за прошедшие 12 месяцев
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Показана обновленная «семерка» BMW с гигантскими ноздрями
Самый дорогой «Мустанг» на свете продали за 147 миллионов рублей
Появилось первое изображение крошечного кроссовера Skoda
Все материалы
Дом
Крошка моя
Почему квартиры россиян станут меньше, но все равно подорожают
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Слишком большие дачи объявили вне закона
Таинственно исчезнувшая в московском банке женщина нашлась
Пенсионеры стали реже покупать квартиры в Москве
Видео из заваленной мусором российской квартиры шокировало пользователей сети
Все материалы