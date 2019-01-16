Галкин рассказал о состоянии здоровья Пугачевой

Российский телеведущий Максим Галкин опроверг информацию о том, что певица Алла Пугачева начала задыхаться во время съемок телепередачи на Первом канале «Сегодня вечером». Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

Галкин заверил, что его жена чувствует себя хорошо: «У нее все прекрасно». «Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать», — пояснил артист.

Он призвал поклонников не верить слухам в интернете и добавил: «Короче, все хорошо!»

Ранее в СМИ сообщалось, что Алла Пугачева начала задыхаться на съемках передачи Первого канала, посвященной 40-летию музыкальной карьеры Игоря Николаева. Причиной плохого самочувствия артистки была названа начавшаяся аллергия на искусственный снег, которым украсили студию.

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