Назван средний размер пенсии на Украине

Средний размер пенсии на Украине на 1 января 2019 года составил 2,64 тысячи гривен (около 6,3 тысячи рублей). Такие данные приводит пенсионный фонд страны.

По информации ведомства, на Украине проживают больше 11 миллионов пенсионеров.

Ранее лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук сообщил, что за последние пять лет пенсии и размер прожиточного минимума сократились более чем в два раза. По его расчетам, минимальная пенсия в 2013 году составляла 3359 гривен (8947 рублей), а в 2018 году — 1497 гривен (3541 рубль).

На столько же упал и размер прожиточного минимума: с 4162 гривен (9847 рублей) до 1863 гривен (4408 рублей). В то же время почти в 12 раз выросла цена на газ для населения (с 725 до 8550 гривен за тысячу кубометров).

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