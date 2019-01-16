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Назван новый способ избежать санкций

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Владимир Мау

Чтобы избежать международных санкций или снизить их негативное влияние, российским компаниям нужно активнее интегрироваться в мировую экономику, заявил ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау, которого цитирует ТАСС.

В качестве примера он привел ситуацию вокруг компаний бизнесмена Олега Дерипаски. Сначала они попали под санкции США, но затем Вашингтон согласился их снять в обмен на выполнение некоторых условий. Главное из них — передача контроля над бизнесом от Дерипаски независимым акционерам. По мнению Мау, так произошло из-за того, что продукция компаний предпринимателя, прежде всего произведенный Rusal алюминий, востребована на Западе.

«Что показала история Дерипаски: чем больше компания или экономика интегрированы в международную торговлю и международные экономические связи, тем труднее вводить в отношении них санкции. Эта история показала, что интеграция в мировую экономику является эффективной с точки зрения защиты наших интересов. И практика подтверждает это», — отметил Мау.

Также он сослался на опыт Китая. В 1989 году тогдашний лидер страны Дэн Сяопин не стал отвечать на введенные против Пекина санкции зеркальными мерами, а решил либерализовать рынок. «Началось активное, даже агрессивное развитие экспорта, что дало долгосрочные исключительно позитивные эффекты. Сейчас против Китая трудно вводить санкции, на смену им приходят торговые войны, а это уже совсем другая история», — сказал экономист.

По его словам, государству необходимо проводить системную работу, которая не будет сводиться к введению ответных мер на зарубежные ограничения.

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