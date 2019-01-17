Умерла прославившаяся на весь мир российская бабушка

В Красноярске умерла Елена Ерхова, прославившаяся своей любовью к путешествиям и завоевавшая внимание иностранных изданий. Об этом в своем Facebook сообщила ее московская подруга Екатерина Папина.

Накануне, 16 января, Папина сообщила, что бабушка находится в онкоцентре. У нее диагностировали рак легких 4-й стадии.

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Позднее пост был отредактирован, в нем подруга Ерховой сообщила информацию о кончине. Женщина умерла в возрасте 91 года.

Елена Ерхова, более известная в сети как баба Лена, прославилась своей страстью к путешествиям. Она побывала во Вьетнаме, Чехии, Таиланде, Израиле, Доминиканской Республике и на Канарских островах. В всех поездках она делала фотографии, которые публиковались в Instagram. За ее аккаунтом следят более 177 тысяч подписчиков.

В июне 2018 года Ерхова снялась для красноярской версии глянцевого журнала «Собака.ru». На страницах издания в рубрике «Главные ньюсмейкеры года» она предстала в ярко-оранжевом тренчкоте, красной плиссированной юбке, оригинальных солнцезащитных очках и черной шляпе.