Прославившаяся на весь мир российская пенсионерка попала в больницу

91-летняя путешественница Елена Ерхова, также известная как «баба Лена», попала в больницу. Об этом сообщает 7 канал.

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По утверждению СМИ, ее доставили в больницу скорой медицинской помощи. Позднее пенсионерку перевели в местный онкологический центр. Представители «бабы Лены» утверждают, что ее состояние тяжелое.

Ерхова стала известной в свои 89 лет из-за любви к путешествиям по миру. Она побывала во Вьетнаме, Чехии, Таиланде, Израиле, Доминиканской Республике и на Канарских островах. За ее аккаунтом в Instagram следят более 76 тысяч человек. В нем путешественница публикует снимки из поездок и моменты из жизни в Красноярске. В комментариях можно встретить похвальные отзывы на разных языках от пользователей со всего мира.

Путешественница получила почетную грамоту «за заслуги в развитии и повышении экономического потенциала города Красноярска».

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