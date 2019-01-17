Японцы обратились к США за защитой от китайских хакеров

Япония ожидает помощи от США в борьбе с продолжающимися атаками китайских хакеров, пишет South China Morning Post. Этот вопрос собирается обсудить японский министр обороны Такэси Ивая, прибывший в Вашингтон с пятидневным визитом.

Токио намеревается получить от Вашингтона помощь в улучшении своей системы киберзащиты. По словам Ивая, страна намерена увеличить численность кибервойск до двух тысяч солдат. Сколько человек состоит на службе сейчас, не уточняется. «Мы рассчитываем на сотрудничество и помощь Соединенных Штатов», — сказал он.

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Особое беспокойство Японии вызывает хакерская группировка, известная как APT10 (Advanced Persistent Threat 10). Она, по словам министра, связана с китайским правительством и вовлечена в разведывательную деятельность уже на протяжении 10 лет.

Токио неоднократно призывал Пекин принять меры в отношении хакеров. Один из самых громких инцидентов произошел в 2016 году, когда была взломана база данных Японской федерации бизнеса. В нападении подозревали APT10, так как вирусные программы, с помощью которых была похищена информация, использовались в ранних атаках группировки.

В октябре 2018 года США обвинили китайских хакеров в кибершпионаже и краже интеллектуальной собственности. Со слов чиновников, преступники развернули масштабную кампанию по краже данных, направленную на поставщиков технологических услуг.

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