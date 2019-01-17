Полицейский работал 24 часа подряд и умер от переутомления

В китайском городе Чунцин сотрудник дорожной полиции умер в собственном кабинете от переутомления. Об этом сообщает издание Daily Mail.

55-летний Цзян Жуйхуа отдежурил 24 часа подряд. Сразу после этого он должен был отправиться на улицу, чтобы управлять дорожным движением во время утреннего часа пик. Один из сослуживцев Жуйхуа заметили, что тот не выходит из кабинета, заглянул к нему и обнаружил его на полу без сознания.

Полицейского доставили в больницу, однако врачи не смогли ему помочь, Он скончался от кровоизлияния в мозг, которое могло быть вызвано переутомлением.

Материалы по теме Попыхтел и умер Японцы убивают себя из-за работы. Уволиться нельзя

Цзян Жуйхуа служил в дорожной полиции с 1986 года. За это время ему дважды присваивали звание лучшего автоинспектора в Чунцине.

Смерть полицейского вызвала бурное обсуждение в соцсетях. По мнению некоторых пользователей, власти должны ограничить продолжительность рабочего дня. Это позволит сократить число смертей от переутомления на работе, достигающее в Китае 600 тысяч в год.

В 2018 году сообщалось, что сотрудников японской компании Crazy Inc., занимающейся организацией свадеб, будут вознаграждать за хороший сон. Чтобы претендовать на поощрение, нужно спать не меньше шести часов в сутки пять дней в неделю.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!