Мэра Березовского городского округа Кузбасса задержали за взятку

Мэр Березовского городского округа Кузбасса Дмитрий Титов был задержан на выходе из здания коммерческой организации. Об этом сообщает ресурс «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Кемеровской области.

У мэра нашли 280 тысяч рублей. Деньги, по мнению следствия, он получил «за совершение действий в пользу заинтересованных лиц».

В ведомстве отметили, что следствию предстоит установить, какие конкретно действия он совершил. Правоохранительные органы провели в офисе обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты деньги и документы.

В отношении Титова было заведено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Титов был избран мэром Березовского в 2013 году. Он баллотировался от «Единой России» и набрал на выборах более 88 процентов голосов. В августе 2018 года после отмены выборов в районах области горсовет переназначил Титова мэром.

