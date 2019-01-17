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Мэра Березовского городского округа Кузбасса задержали за взятку

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Мэр Березовского городского округа Кузбасса Дмитрий Титов был задержан на выходе из здания коммерческой организации. Об этом сообщает ресурс «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Кемеровской области.

У мэра нашли 280 тысяч рублей. Деньги, по мнению следствия, он получил «за совершение действий в пользу заинтересованных лиц».

В ведомстве отметили, что следствию предстоит установить, какие конкретно действия он совершил. Правоохранительные органы провели в офисе обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты деньги и документы.

В отношении Титова было заведено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («получение должностным лицом взятки в крупном размере»). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Титов был избран мэром Березовского в 2013 году. Он баллотировался от «Единой России» и набрал на выборах более 88 процентов голосов. В августе 2018 года после отмены выборов в районах области горсовет переназначил Титова мэром.

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