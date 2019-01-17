Поляки отпраздновали день рождения Гитлера и пошли под суд

Шестерых граждан Польши будут судить за организацию празднования дня рождения Адольфа Гитлера. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Организаторы принадлежат к ультраправой группировке «Гордость и современность». Им предъявлено обвинение в пропаганде нацистского строя. Главного ответственного за проведение мероприятия также обвиняют в подготовке и распространении плакатов с приглашениями на день рождения Гитлера, демонстрации нацистского приветствия и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Свидетелями по делу проходят около 60 участников встречи, следователи обратились за помощью к двенадцати экспертам.

Дело рассматривает суд города Водзислав-Сленски. Один из фигурантов ходатайствовал об ускоренном рассмотрении дела и был приговорен к штрафу в 13 тысяч злотых (3,5 тысячи долларов).

Расследование началось в январе 2018 года после того, как журналисты канала TVN24 опубликовали записи, сделанные скрытой камерой на мероприятии группировки «Гордость и современность». Празднование дня рождения Адольфа Гитлера прошло в лесу — организаторы развесили флаги со свастикой, включали нацистские марши и даже построили своеобразный «алтарь» в честь фюрера нацистской Германии.

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