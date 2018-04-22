Поляки захотели отпраздновать день рождения Гитлера и попались

Сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали организаторов концерта в честь дня рождения Адольфа Гитлера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры.

«В результате операции сотрудников агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп», — рассказал он.

В операции по задержанию приняли участие около 300 силовиков. Они обыскали несколько помещений, включая место запланированного концерта, и несколько автомобилей, а также изъяли баннеры и флаги с неофашистской символикой.

В понедельник, 23 апреля, задержанных доставят в прокуратуру для предъявления обвинения.

20 апреля на трех мостах литовского Вильнюса неизвестные развесили флаги со свастиками. Все изображения были прикреплены к перилам при помощи цепей. Позже флаги были сняты, на данный момент ведется расследование.

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