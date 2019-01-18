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Вынесен приговор убийце внучки Моргана Фримана

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И'Дина Хайнс и Морган Фриман

Бывшему бойфренду И'Дины Хайнс, внучки американского актера Моргана Фримана, вынесли приговор за ее убийство. Об этом сообщает USA Today.

33-летнего Ламара Давенпорта осудили на 20 лет тюрьмы. В 2015 году он, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 25 раз ударил Хайнс ножом. Убийство произошло возле дома, где жила пара, в Нью-Йорке.

Прокурор Сайрус Р. Ванс назвал случившееся преступлением исключительной жестокости.

«Мир никогда не увидит таланта и одаренности, которыми она обладала», — сказал Фриман USA Today.

В декабре 2018 года дочь английского миллионера Грейс Миллан была найдена мертвой. Девушка пропала во время кругосветного путешествия. Полиция нашла и арестовала подозреваемого в убийстве 26-летнего мужчину.

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