Власти Петербурга потратили 2,8 миллиона рублей на рекламную кампанию с ошибкой

Государственное бюджетное учреждение «Центр контроля качества, товаров, работ и услуг» в Санкт-Петербурге запустило рекламную кампанию «Петербургской марки качества» с ошибкой на плакатах и билбордах. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». На размещенных в городе рекламных плакатах и билбордах в качестве адреса сайта указан домен sbp.ru, а не spb.ru.

Кроме того, аналогичную опечатку, как утверждают жители Петербурга, можно встретить и на других носителях, например, на наземном транспорте.

«Кампания размещена за счет бюджета? Это возмутительно! Я как налогоплательщик и предприниматель в одном лице разъярен!» — приводит ресурс комментарий жителя Петербурга Сергея.

Издание также приводит данные портала госзакупок, согласно которым Центр контроля качества провел четыре конкурса на кампанию по продвижению «Петербургской марки качества» на общую сумму 2,8 миллиона рублей (исследование конъюнктуры, разработка материалов, реклама на билбордах и общественном транспорте).

Руководитель проекта в рекламном агентстве «Белые ночи» (разработало и изготовило информационные материалы за 393,6 тысячи рублей) Вадим Ципилев сообщил, что агентство претензий не получало.

Он отметил, что, получив материалы из Смольного, компания не проверяла информацию на предмет опечаток и актуальность ссылок.

«Петербургская марка качества» — созданный в 2006 году городской знак качества для продвижения товаров и услуг местных производителей и информирования жителей о наличии таких товаров на потребительском рынке Санкт-Петербурга. За время своего существования он не приобрел большой популярности, поэтому в 2016 году комитет по развитию потребительского рынка решил реанимировать проект и начал активно продвигать знак качества.

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