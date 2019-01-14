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Депутаты Заксобрания Петербурга нажаловались на врио губернатора прокурору

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Отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти в Санкт-Петербурге обострились в последнее время, — утверждает «Фонтанка.ру». Группа депутатов Законодательного собрания северной столицы обратилась к прокурору города Сергею Литвиненко с жалобой на врио губернатора Александра Беглова. Депутаты просят прокурора привлечь градоначальника к ответственности за то, что глава городской исполнительной власти не хочет принять парламентариев, хотя отведенные уставом города десять дней после соответствующего обращения уже истекли.

В официальном обращении депутатов от 17 декабря прошлого года законодатели просили врио губернатора Александра Беглова принять их чтобы обсудить защиту Пулковской обсерватории. Кроме того, на заседании фракций регионального парламента депутаты потребовали пригласить на парламентский час вице-губернатора Николая Бондаренко и главу комитета по благоустройству Владимира Рублевского, ответственных за уборку за уборку снега в городе. Депутат Борис Вишневский высказал желание вызвать в Мариинский дворец также и врио губернатора Александра Беглова.

В конце 2018 года городской парламент в первом чтении принял законопроект, который фактически ограничивает полномочия городской администрации в вопросах согласования новых инвестиционных проектов и строек. Депутаты предложили оставить за собой право утверждения планов развития особых территорий в центре города, на которых будут осуществляться инвестиционные и строительные проекты.

11 декабря 2018 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить иск защитников Пулковской обсерватории, которые оспорили разрешение властей города на строительство жилого комплекса «Планетоград».


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