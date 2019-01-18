В Ингушетии решили судьбу взорвавшего сотню человек террориста

Магасский районный суд отказался удовлетворить иск террориста Мовсара Темирбиева, осужденного на 18 лет за организацию терактов на двух рынках Владикавказа (Северная Осетия) в 2001 и 2002 годах, о снятии административного надзора. Об этом телеканалу «Ирыстон ТВ» рассказал секретарь федерального судьи Магасского районного суда Хамида Тамбиева.

Истцом по делу выступил Темирбиев, ответчиком — отдел МВД России по городу Назрань. Собеседник телеканала подчеркнул, что официальная информация будет позднее опубликована на сайте суда.

Также отмечается, что иск о снятии административного надзора осужденный подал в октябре 2018 года.

Ранее в декабре глава комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева заявила о том, что досрочное освобождение Темирбиева может повлечь за собой опасные последствия. По ее мнению, подобные действия правоохранительных органов могут быть рассмотрены как пособничество террористам. «Считаем, что в данном вопросе правоохранительные органы и общественность должны действовать сообща и требовать введения смертной казни за терроризм», — подчеркнула она.

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26 декабря прошлого года стало известно о том, что в Ингушетии могут снять административный надзор с Мовсара Темирбиева, осужденного на 18 лет за организацию терактов на двух рынках Владикавказа (Северная Осетия) в 2001 и 2002 годах. Предполагается, что ранее он был освобожден по УДО.

Мовсар Темирбиев в 2003 году был признан виновным в организации террористических актов в ноябре 2001 года и апреле 2002 года на владикавказских рынках «Фаллой» и «Центральный». Вторым исполнителем терактов был Руслан Чахкиев, его приговорили к 24 годам лишения свободы. Впоследствии он погиб при попытке побега. Третий член группы Ахмед Цуров умер от сердечной недостаточности сразу после задержания.

Темирбиев и Чахкиев были уроженцами Ингушетии. Они заложили на территории рынков взрывные устройства с таймером. В результате погибли 16 человек и около 100 получили ранения. По версии следствия, обвиняемые получили за взрывы тысячу долларов.

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