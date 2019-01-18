Чеченцы усомнились в эффективности кадровых чисток Кадырова

Обещание главы Чечни Рамзана Кадырова увольнять чиновников, чья работа окажется неэффективной, могут обернуться только кадровыми перестановками. Об этом сообщает «Кавказский узел», опираясь на мнение местных жителей.

«Кадыров, конечно, время от времени проводит какие-то отставки и новые назначения, но это просто своего рода перетасовка одних и тех же карт», — рассказала одна из сотрудниц местной неправительственной организации (НПО).

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Также было выдвинуто предположение о том, что заявление Кадырова показывает, что его подчиненные некомпетентны в возложенных на них вопросах. «Умные тут не нужны, нужны простые исполнители воли начальства. Что же касается заявления Кадырова, то тут, как говорится, "поживем — увидим"», — уточнил бывший работник одного из региональных министерств.

О готовности увольнять чиновников глава Чечни заявил во время рабочей встречи с руководителями администрации главы и правительства Чечни и своего секретариата Абдукахийром Израйиловым и Аламбеком Ясаевым. Видео опубликовано на YouTube. «Не исполнивший любое поручение министр должен уйти. Не разбирающиеся в своей работе помощник, советник, заместитель — тоже должен уйти», — говорил Кадыров.

Летом 2018 года выяснилось, что треть из 158 чеченских чиновников — родственники Кадырова. Еще 23 процента составляют односельчане главы региона, а 12 процентов — его друзья и их близкие.

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