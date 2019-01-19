Силовые структуры
 
Последние новости
Найдено тело еще одного летчика разбившегося Су-34
Баскетболист французского клуба найден мертвым в своем доме
Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры
Американская теннисистка рассказала об интересе к мертвецам
В Донбассе в жилом доме нашли тела убитых военнослужащих ВСУ
Родственники прокомментировали причастность погибших ко взрывам в Магнитогорске
Игрок «Барселоны» отдал футболку фанату и заставил его рыдать в плечо девушки
Банки в России вымерли наполовину
Найдено тело летчика разбившегося Су-34
Новости партнеров

Настя Рыбка раскрыла подробности своего задержания

Перейти в «Мою Ленту»

Депортированная из Таиланда Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) рассказала о своем задержании в Москве и условиях содержания в тайской тюрьме. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По ее словам, она не собиралась оставаться в аэропорту «Шереметьево», но ее остановили и предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу, от чего девушка отказалась. «Мне сказали, что в "Шереметьево" нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман», – сказала Рыбка.

При этом она отметила, что условия содержания в России по сравнению с Таиландом – пятизвездочный отель. «Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские – там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры», – рассказала она.

Рыбка также добавила, что перед депортацией из Таиланда ее с Алексом Лесли (Александром Кирилловым) доставили в миграционную тюрьму. Там им, по словам девушки, заявили, что будет предъявлено обвинение в еще одном преступлении. Однако благодаря вмешательству российского посла компании удалось уйти.

О задержании Насти Рыбки стало известно 17 января. Она вместе с другими осужденными по делу об организации нелегального секс-тренинга была депортирована из Таиланда.

15 января Рыбка, Лесли и другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали свою вину. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Настя Рыбка рассказала о своем задержании в России: «Подлый обман»
Адвокат Насти Рыбки рассказал о ее задержании
Настю Рыбку задержали в Москве
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0318 января

Пересидеть с комфортом

Сможете ли вы устроиться за решеткой? Тест на знание тюремного быта
17:4318 января

Дознавательницу из Уфы уволили после изнасилования

15:1518 января

Миллиардные богатства бывшего главы подмосковного района попали на видео

17:4018 января

Защита Насти Рыбки понадеялась на помощь Лукашенко

Силовые структуры00:0323 октября 2018

«От предсмертных записок избавляются на раз»

Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
15:0318 января

Крадущие игрушки у больных детей попали на видео

19:2717 января

Обыски ФСБ у московских полицейских попали на видео

14:2218 января

России отказались выдать торговавшего органами хозяина «мясной лавки»

Силовые структуры00:0511 января
Филипп Киркоров

Вот это поворот!

Перья Киркорова, резня в Антарктиде и развратные роллы: криминальные казусы года
18:3017 января

Московских полицейских задержали за 10-летние аферы с квартирами

13:0918 января

За сбившего девушку судью взялся глава СКР

13:2418 января

Находящийся в бегах националист Шульц попался

Россия
«Я сто раз завязывал, и толку не было»
Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
«Самые близкие отвернулись от меня»
Свекровь и муж убедили ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
«Потребности я усмирила»
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Найдено тело летчика разбившегося Су-34
Найдено тело еще одного летчика разбившегося Су-34
В Москве заметили «несуществующий» информационный щит
Все материалы
Мир
США выходят из ракетного договора
Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений?
Сирийская армия приготовилась вновь воевать с террористами
Лидера индонезийских террористов досрочно выпустят из тюрьмы
Гуру-насильник из Индии получил пожизненный срок за убийство
Заявившего о теракте мусульманина из России арестовали в Осло
В Сербии сорвали покушение на Путина
Преступник планировал атаковать российского президента с винтовкой и взрывчаткой
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Все материалы
Бывший СССР
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
Новая украинская церковь провозгласила независимость от Константинополя
Лукашенко отказался менять внешнюю политику Белоруссии
Порошенко проигнорировал вопрос о коррупции и прокричал «Слава Украине!»
Лукашенко ответил на обвинения в заправке украинских танков
Все материалы
Экономика
Скрытые силы
Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
Tesla столкнулась с новыми проблемами
Российские запасы золота выросли до рекорда
Молодые, но не дерзкие
Лоукостер «Победа» выбрал шестнадцать новых амбассадоров
Лукашенко захотел в свою еврозону
Корпорация МСП поручилась за производителя электрокабелей
Россияне остались без пива на «Почте России»
Все материалы
Силовые структуры
Террористы ИГ взяли на себя взрыв в Магнитогорске
Почему им не стоит верить и какие еще есть версии
Пересидеть с комфортом
Сможете ли вы устроиться за решеткой? Тест на знание тюремного быта
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Дознавательницу из Уфы уволили после изнасилования
Защита Насти Рыбки понадеялась на помощь Лукашенко
Крадущие игрушки у больных детей попали на видео
России отказались выдать торговавшего органами хозяина «мясной лавки»
Все материалы
Наука и техника
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
«Роскосмос» захотел создать систему «Государево око»
В России испугались падения российского атомолета
Microsoft снова заставила пользователей обновить Windows 10
F-16 скопировал Су-57
Все материалы
Спорт
«Он лучший в мире»
«Манчестер Юнайтед» платит этому парню 500 тысяч евро в неделю. За что?
«Зенит» приготовил сотни миллионов рублей на украинца
Макгрегору приглянулся новый чемпионский пояс UFC
Отец Нурмагомедова порассуждал о физическом наказании детей
Боксера Ковалева обвинили в нападении на женщину в США
Пойманный на кокаине Еременко обрел новый клуб
Тайсон поведал о детстве с наркотиками
Все материалы
Культура
«Флирт в чате считается?»
Молодая француженка переписала «Евгения Онегина». Ее роман стал бестселлером
«В гриме позвонил бате и реально напугал его»
Смерть, старость, копы: Стивен Дорфф о новом сезоне «Настоящего детектива»
«Народ не может противостоять силе, деньгам и власти»
Юрий Быков об отчаянии в России, скандале с сериалом про ФСБ и «Заводе»
На Приморской сцене Мариинки стартовал театральный марафон
«Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса по просмотрам на YouTube
Санса из «Игры престолов» рассказала об отвратительном моменте на съемках
Тимати начал ходить везде босиком «как бомж»
Все материалы
Интернет и СМИ
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Вирус в популярном браузере воровал платежные данные пользователей
Липовый мир
Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
Умерла прославившаяся на весь мир российская бабушка
Случайное письмо помогло американцу отправиться в поездку на деньги незнакомцев
Билл Гейтс отстоял очередь в закусочную и стал героем сети
Победа полиции над дебоширом с мачете восхитила пользователей сети
Все материалы
Ценности
Карла БруниБогини Европы
Топ-модель, певица и феминистка. Чьей красотой и сексуальностью гордится Франция
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Бородатый рейс
Самые модные мужчины каждый год собираются здесь. На них смотрит весь мир
Меган Маркл вышла на публику в дешевом платье
Шестилетний ребенок стал парикмахером и прославился
Юбка из 90-х вновь стала модной
Меган Маркл уличили в неряшливости
Все материалы
Путешествия
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Студент выпил бутылку рома, избил стюардессу, покусал пассажиров и сел в тюрьму
Пассажир круизного лайнера спрыгнул в море с 11 палубы и прослыл идиотом
Откровенные фотографии пилотессы принесли ей мировую славу
Японский отель уволил половину сотрудников-роботов и нанял вместо них людей
Все материалы
Из жизни
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Лошадь погибла на скаку и погубила молодую наездницу
Невеста получила пулю во время свадьбы и все равно вышла замуж
Игрок в покер выиграл полмиллиона долларов и отдал их нуждающимся
Все материалы
Машины-долгожители
Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет
Горячие Лады на льду
Презентация 350-сильной Лады Веста в деталях
Сложный квиз о дизайне обычных автомобилей
Пытаемся различить и опознать машины с практически одинаковой внешностью
Все новинки автосалона в Детройте
Самые интересные автомобили, представленные на первой выставке нового года
Ford Mondeo обновился и получил 8-ступенчатый «автомат»
Российский экипаж на «КАМАЗе» в третий раз выиграл «Дакар»
Дешевые версии UAZ Patriot получили дорогие опции
Все материалы
Дом
Восточный экспресс
Россияне годами отдыхали в Таиланде. Теперь они поняли, как на этом заработать
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Чувство долга
Ипотека сильно дорожает. Где россияне достанут деньги на жилье?
Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры
У главы «Почты России» нашли квартиру за миллиард рублей
Рассчитан средний срок накопления на квартиру в Москве
Газовые сигнализации в жилых домах сделают обязательными
Все материалы