Настя Рыбка раскрыла подробности своего задержания

Депортированная из Таиланда Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) рассказала о своем задержании в Москве и условиях содержания в тайской тюрьме. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По ее словам, она не собиралась оставаться в аэропорту «Шереметьево», но ее остановили и предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу, от чего девушка отказалась. «Мне сказали, что в "Шереметьево" нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман», – сказала Рыбка.

При этом она отметила, что условия содержания в России по сравнению с Таиландом – пятизвездочный отель. «Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские – там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры», – рассказала она.

Рыбка также добавила, что перед депортацией из Таиланда ее с Алексом Лесли (Александром Кирилловым) доставили в миграционную тюрьму. Там им, по словам девушки, заявили, что будет предъявлено обвинение в еще одном преступлении. Однако благодаря вмешательству российского посла компании удалось уйти.

О задержании Насти Рыбки стало известно 17 января. Она вместе с другими осужденными по делу об организации нелегального секс-тренинга была депортирована из Таиланда.

15 января Рыбка, Лесли и другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали свою вину. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО.

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