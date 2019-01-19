Трамп рассказал о планах США на Армению

Соединенные Штаты поддерживают мирное сосуществование Армении с ее соседями, говорится в поздравительном послании президента США Дональда Трампа в адрес Никола Пашиняна в связи с его назначением на пост премьер-министра республики. Послание обнародовала пресс-служба главы армянского правительства.

«Вместе мы можем зафиксировать прогресс в углублении торгово-экономических связей между нашими странами, укреплении мировой безопасности и в борьбе с коррупцией», — сказано в тексте.

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Также Трамп выразил надежду на то, что этой работе будет способствовать мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.

Пашинян, в октябре прошлого года ушедший в отставку ради проведения досрочных парламентских выборов, 14 января вновь официально получил полномочия премьера (с момента отставки и до этого он был исполняющим обязанности). Как пишет «Интерфакс», его кабинет уже сформирован, но на две трети: остальные члены правительства будут назначены, когда прояснятся вопросы по изменению его состава.

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