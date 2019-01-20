На любимом курорте русских олигархов погибли два человека

@alainbenoit3121 / Twitter

На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах произошел пожар, погибли два человека, передает Europe 1.

Сообщается, что огонь вспыхнул в трехэтажном здании в самом центре Куршевеля, где проживают около 60 работников курорта, среди них есть иностранные граждане. После того, как пожар был потушен, из-под обломков извлекли тела двух человек, опознать их пока не удалось. Как уточняет LCI со ссылкой на прокуратуру, 22 человека пострадали, состояние четырех оценивается как тяжелое.

Куршевель считается одним из самых фешенебельных курортов мира. Стоимость типичной виллы с пятью спальнями на нем, как писал РБК, достигает семи миллионов долларов, благодаря чему издание в 2013 году включило этот курорт в список зон для отдыха, в которые вкладываются российские миллиардеры.

Кроме того, в 2017-м CNN поставил Куршевель на второе место в рейтинге лучших люксовых европейских горнолыжных курортов, отметив, что в этом месте предпочитают отдыхать русские олигархи, промышленные магнаты и звезды спорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!