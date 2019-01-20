Эстонский журналист предложил нацелить ракеты на Петербург и взбесил политиков

В Госдуме прокомментировали заявление эстонского журналиста Вахура Кооритса, который призвал разместить на территории Эстонии ракеты и нацелить их на Санкт-Петербург. Первый заместитель главы думского комитета по обороне Андрей Красов посчитал, что журналисту нужно провериться у врачей, передает РИА Новости.

«Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, все ли у него с головой в порядке», — сказал он и добавил, что подобные заявления от журналистского сообщества соседней страны не приведут к нормальным взаимоотношениям.

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посчитал Кооритса провокатором, передает «Парламентская газета». «Предназначение журналиста — передавать информацию, делая это максимально правдиво, а не выступать с безответственными заявлениями», — сказал сенатор.

Выбор Санкт-Петербурга журналист объяснил наличием там важных целей, в том числе штаба Западного военного округа и главкомата Военно-морского флота России. Кооритс предположил, что такой шаг окажет серьезное психологическое давление на Москву. Также, по его мнению, Таллин должен приобрести военные корабли, чтобы мешать российским торговым судам.

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