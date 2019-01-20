Жители Петербурга пожаловались на вонь

Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге пожаловались на сильный неприятный запах. У некоторых горожан он вызывает головные боли, передает «Росбалт».

Предположения о том, что запах идет из канализации или вызван утечкой газа, не подтверждаются. В газовой службе агентству сообщили, что причина им неизвестна.

«Фонтанка» сообщает, что местные жители уезжают из района и стараются переночевать у родственников. «Окно находилось в режиме микропроветривания, но этого хватило, чтобы все комнаты провоняли. Ощущение, что это пропан. У нас с женой и детей разболелась голова. Здесь находиться невыносимо», — рассказал житель набережной реки Смоленки.

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Жалобы на обстановку в Петербурге появились в социальных сетях. Например, в сообществе «Васильевский остров» во «ВКонтакте» писали: «Сильный запах газа на улице в Гавани, аварийка говорит, что заявки идут со всех домов, в чем проблема не знают». В комментариях пользователи сообщали, что им запах напоминает дихлофос и машинное масло.

Похожие сообщения опубликовали в паблике «Живем на Васильевском острове». «Ужас! Вы серьезно? У нас на острове самая сильная роза ветров, поэтому ВО и выигрывает в плане экологии. Мы все сегодня проснулись в 5 утра из-за этого запаха. Никто ничего не говорит. Все окна и дверь подоткнули полотенцами и пледами», — говорится в одном из них.

В декабре 2017 года жители Москвы жаловались на «адский запах» квашеной капусты, распространившийся по всему городу и преимущественно в центральных районах.

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