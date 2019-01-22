В Белоруссии отреагировали на освобождение Насти Рыбки

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал поручение президента страны Александра Лукашенко заняться освобождением гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич, также известной как Настя Рыбка, из российского СИЗО. Слова министра приводит Tut.by.

«Все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Макей не дал конкретного ответа на вопрос, является ли освобождение Вашукевич результатом работы белорусского МИД.

«Это комплексная заслуга. Она освобождена под обязательство о явке, она может прилететь в Минск, но должна по первому требованию являться в суд», — сказал он.

О том, что Лукашенко дал поручение заняться освобождением Вашукевич из-под стражи в российском СИЗО, ранее заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Вашукевич и секс-инструктор Александр Кириллов (Алекс Лесли, также гражданин Белоруссии) были отпущены из изолятора временного содержания в Москве под обязательство о явке 22 января. Пятью днями ранее они были задержаны в аэропорту Шереметьево по статье о вовлечении в занятия проституцией. В Россию Вашукевич и Кириллов были депортированы из Таиланда, где им дали условный срок по делу об организации секс-тренинга.

Вашукевич и Кириллов получили известность после публикации книги «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха», в которой излагались интимные подробности отношений Насти Рыбки и предпринимателя Олега Дерипаски.

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