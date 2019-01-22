Певица умерла от сердечного приступа на сцене

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Руководительница татарского музыкального ансамбля «Карлыгач» Фания Халиуллова скончалась во время выступления в городе Димитровграде. Об этом сообщило министерство искусства и культурной политики Ульяновской области в группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в воскресенье, 20 января, во время концерта «Неугасимые звезды». Зрители засняли, как во время исполнения песни «Елама, ярсыма» Халиуллова упала. Исполнительница была срочно госпитализирована, но врачам не удалось спасти певицу.

По предварительным данным, у женщины остановилось сердце. Ей было 54 года.