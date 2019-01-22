Противников передачи Курил задержали у посольства Японии в Москве

В Москве задержали одиннадцать человек, протестовавших против передачи Курил у посольства Японии в день переговоров президента России Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом рассказал «ОВД-Инфо» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

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Он уточнил, что протестующие не митингуют, а проводят встречу с депутатами Госдумы. «Полиция изымает плакаты. Заявляет, что только депутаты могут держать плакаты», — уточнил Удальцов.

Задержанных, по его словам, доставили в отдел полиции по Красносельскому району. Оппозиционер назвал имена двоих из них: Ренат Якубов и Родион Кабанадзе.

21 январе в Кремле заявили, что в ходе переговоров лидеров двух стран «предстоит искать развязку, но от своих национальных интересов никто отступать не собирается». Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о предложении отдать Японии два острова в обмен на заключение мирного договора.

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