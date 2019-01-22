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Российский госдолг сократился на миллиарды долларов

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Внешний долг России снизился в 2018 году на 12,4 процента, что эквивалентно 64,4 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах Центробанка.

По состоянию на 1 января задолженность страны перед иностранными кредиторами составила 453,7 миллиарда долларов. Это минимальный показатель почти за 10 лет.

Отмечается, что внешние обязательства сократили все институциональные сектора. При этом основного снижения госдолга удалось достичь благодаря сокращению обязательств прочих секторов — компаний, домохозяйств.

Внешний долг в российской экономике сокращается с 2014 года. Это происходит на фоне западных санкций, ограничивших кредитование российских корпораций.

Госдолг страны складывается из внешнего и внутреннего. По данным Минфина на 1 декабря 2018 года, государственный внутренний долг, выраженный в госбумагах, составил 7,704 триллиона рублей.

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