Российский мэр «многое понял» после часового ожидания автобуса на остановке

Мэр Саранска (Мордовия) Петр Тултаев собрал оперативное совещание в администрации после того, как не дождался общественного автобуса в центре города, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

«Я час простоял на остановке. И очень многое мне стало понятно. В вечерний час пик где муниципальные автобусы и троллейбусы?» — поинтересовался градоначальник.

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Тултаев поручил подчиненным пересмотреть работу муниципального транспорта.

«Выполняйте свою работу так, как положено! Нужна объективность! От того, что вы тут шлифуете, ничего хорошего нет! Потом обижаетесь, что люди вас ругают!» — возмутился мэр.

Ранее мэр Назрани Алихан Тумгоев раскритиковал работу служб городского ЖКХ и объявил о решении повысить зарплату дворникам, снизив ее руководящему составу. «Я, глава города, постоянно слежу за санитарным состоянием в муниципальном образовании, хожу, собираю пакеты с мусором, а вы сидите в бухгалтерии в тепле. Так не пойдет», — заявил он.

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