Школьники заголосили в самолете и прославились

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Ученики ирландской школы St. Brendan's College запели песни на рейсе авиакомпании Ryanair и опубликовали ролик с выступлением в YouTube.

На видео музыканты поют хором песню Step it out Mary и играют на различных инструментах в то время, как другие пассажиры самолета сопровождают их выступление аплодисментами.

Видео стало вирусным и набрало уже больше 35 тысяч просмотров.

В июне 2018 года бортпроводник ирландской авиакомпании Ryanair неожиданно запел по громкой связи во время полета в Лас-Пальмас (Канарские острова). Один из пассажиров самолета написал об этом в Twitter, похвалив стюарда за неординарность поступка.

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