В Москве выступит Том Оделл

В Москве 3 февраля пройдет концерт британского музыканта Тома Оделла. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 23 января.

Выступление в поддержку нового альбома Jubilee Road, вышедшего в октябре 2018 года, состоится на площадке ГЛАВCLUB GREEN CONCERT. Певец планирует исполнить не только новые песни, но также старые хиты и несколько кавер-версий.

В 2012 году Том Оделл выпустил EP Songs from Another Love, удостоенный премии BRIT Award 2013. Дебютный альбом композитора Long Way Down вышел 24 июня 2013 года и вскоре получил статус платинового. Исполнитель работал над саундтреками к таким сериалам, как «Элементарно», «Черный список» и «Дневники вампира», а также неоднократно привлекался в качестве модели брендов Uniqlo и Burberry.

