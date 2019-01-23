Путешествия
 
Последние новости
Россия показала миру «подозрительную ракету»
Опубликованы «несуществующие» эскизы башни Трампа в Москве
Названы самые популярные у москвичей фильмы на праздниках 
Санкции оставили российских олигархов без самолетов
Владелец «концлагеря для собак» заморил голодом 47 животных и уехал отдыхать
Москвичам посоветовали отказаться от алкоголя и замотаться шарфами 
Северный Кавказ оказался главным должником за газ
Бандиты провели урок «по понятиям» в российской школе
Россияне вручили многомиллионный иск Макларену
Новости партнеров

Стюардесса напилась водки и свернула шею на яхте за 500 миллионов

Перейти в «Мою Ленту»
Ребекка Бойл

Бортпроводница из Англии напилась водки на роскошной яхте, поскользнулась на ступеньке и умерла от полученных травм. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в июле, когда сборная Англии победила в одном из матчей на ЧМ-2018, однако подробности случившегося стали известны только сейчас. 32-летняя Ребекка Бойл из небольшой деревни графства Хэмпшир работала на итальянской яхте La Polonia стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов (500 миллионов рублей).

3 июля яхта пришвартовалась в порту города Империя, Италия, и члены экипажа отправились в бар смотреть футбол. Девушка выпила много водки и ночью вернулась в свою каюту, а на следующее утро ее тело с многочисленными травмами обнаружил один из сотрудников яхты. По его словам, ночью он слышал громкие стуки, а с утра в каюте Бойл долго звонил будильник.

В ходе расследования выяснилось, что Бойл возвращалась в каюту в крайне нетрезвом состоянии, поскользнулась на крутых ступеньках и сломала позвоночник и шею. Смерть наступила из-за полученных переломов.

В декабре в Черном море из-за шторма затонула яхта, на борту которой находились пять человек. После крушения троих пассажиров унесло в море, однако двое из них смогли добраться до земли. Судно обнаружили на расстоянии 10-15 метров от берега в Геленджикской бухте.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Drunk' British stewardess, 32, just a week into new job died of broken spine from falling down stairs in cabin when she returned to £6m yacht after night 'drinking neat vodka' in Italian Riviera
В Черном море затонула перевозившая пассажиров яхта
Яхту омского депутата выбросило на берег Испании
Путешествия
Путешествия00:0722 января

«Будто спускаешься в преисподнюю»

Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
17:0322 января

Стюардесса рассказала о секретных правилах поведения на борту

10:0319 января

Власти Бали решили нажиться на туристах

13:4922 января

Пассажир российского самолета потребовал развернуть лайнер в Афганистан

Путешествия00:0517 января

«Здесь дорого все и крайне тяжко»

Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
17:10 3 января

В Израиле запретили ходить к проституткам

15:4022 января

Турист спрыгнул в море с круизного лайнера и заставил себя искать

13:3122 января

На популярном у россиян курорте станет меньше алкоголя

Путешествия00:0119 ноября 2018

«Здесь нет небоскребов и золотых ванн»

Султан, кинжалы и пещеры: зачем россиянам ехать в загадочный Оман
12:1825 декабря 2018

Потерявшегося американца поймали на Чукотке и отправили домой

15:5021 января

Найден неожиданный способ вырастить успешного ребенка

12:0422 января

Сотрудники круизного лайнера занялись сексом в каюте пассажиров и попались

Россия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
«Не терять чувство реальности»
На что готовы россияне ради веры
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
Владелец «концлагеря для собак» заморил голодом 47 животных и уехал отдыхать
Родным пропавших на Северном Кавказе присудили более 1,6 миллиона евро
Все материалы
Мир
Курильские и российские
Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
Россия показала миру «подозрительную ракету»
Убит организовавший убийство 126 военных террорист
Венесуэла пересмотрит отношения с США
В США заинтересовались связями Трампа с организацией из дела Бутиной
США выходят из ракетного договора
Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений?
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Все материалы
Бывший СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
Подсчитаны жертвы конфликта в Донбассе
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Тимошенко собралась делать Украину великой и конкурировать с Порошенко
В Белоруссии отреагировали на освобождение Насти Рыбки
Порошенко обратился к жителям Крыма и Донбасса
Все материалы
Экономика
Просто так
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
Молодые, но не дерзкие
Лоукостер «Победа» выбрал шестнадцать новых амбассадоров
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Названы самые необычные вакансии для россиян
Сбербанк решил отменить комиссии за денежные переводы
Россиян захотели освободить от зарплатного рабства
На импортный алкоголь начали повышать цены
Все материалы
Силовые структуры
Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Ханты-Мансийска Россиянин захватил самолет и потребовал лететь в Афганистан
На борту были 69 человек. Лайнер экстренно сел, угонщика задержали
«Поднимайте всех — мы идем мстить»
Цыгане и казаки устроили бойню на Урале. Их поссорила любовь
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ нашла у подпольных оружейников реактивный огнемет
Пытавшихся выдать убийство зека за передозировку наркотиков сняли с должностей
Угрожавший взорвать банк в Москве попал на видео
Угнавшего самолет россиянина проверят на адекватность
Все материалы
Наука и техника
Выхода нет
Люди десятилетиями пытались покорить Марс, но так и не смогли. Что им мешает?
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Российские военные получат экзоскелет «для дураков»
Украина передала Саудовской Аравии технологию микроволнового оружия
Обнаружена угрожающая питьевой воде климатическая бомба
Все материалы
Спорт
«Я хотел одного — забивать, забивать, забивать»
Он обыграл США и придумал «Движение вверх». Почему Сергей Белов — легенда
Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
Россияне вручили многомиллионный иск Макларену
Глава РУСАДА допустил возможность новых потерь медалей Сочи-2014
Отец Нурмагомедова нашел для бойца троих соперников под конец карьеры
WADA похвалило Россию
Тренер «Зенита» поддержал заявившего о «стаде баранов» Кокорина
Все материалы
Культура
Скрепы и пустота
Бескрайние и нищие просторы России на снимках одного из известнейших фотографов
«Ты знаешь, сволочь, как люди живут?»
Рабочие похищают олигарха. Отрывок фильма «Завод» Юрия Быкова
«Любовь — это война, а брак — соглашение о мире»
Страсть, флирт и стареющая Европа глазами звезды французской литературы
Волочкова ответила Шнурову стихотворением и еще одним фото из сугроба
Обвиненный в изнасиловании Браун вышел на свободу с фразой «эта сука лжет»
Режиссера черной комедии о блокадном Ленинграде заподозрили в коррупции
В парижском бутике обнаружили картину XVII века
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Обнаружен новый вирус для взлома криптокошельков
Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии
МИД подтвердил подлинность писем дипломатов об убийстве журналистов в ЦАР
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Изуродованная после пластической операции видеоблогерша покончила с собой
Мошенники похвастались богатствами в сети и попались
Все материалы
Ценности
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Ким Кардашьян отфотошопила лицо и насмешила сети
Playboy впервые выпустил белье
Бродячий пес ворвался на подиум во время показа и сорвал шоу
Стюардессы отнеслись к чернокожей рэперше «как к животному» и прослыли уродинами
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Стюардесса рассказала о секретных правилах поведения на борту
Стюардесса напилась водки и свернула шею на яхте за 500 миллионов
Пассажир российского самолета потребовал развернуть лайнер в Афганистан
Турист спрыгнул в море с круизного лайнера и заставил себя искать
Все материалы
Из жизни
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
Врач продлил на месяц жизнь умирающего пациента и поплатился
Клеймившего своих секс-рабынь сутенера отправили за решетку
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
Африканец захотел выиграть в лотерею при помощи колдуна и лишился глаза
Еж пробудился от спячки раньше времени, разволновался и облысел
Все материалы
Боевой премиум
Длительный тест Genesis G70: первые впечатления о корейском конкуренте BMW
И пришел КАМАЗ
Как КАМАЗ стал звездой мирового автоспорта? История главных побед в картинках
Дакар-2019
Если вы не следили за самой красивой гонкой этого года, то просто посмотрите, как это было
Спорткар, который не смог
Бразильский Volkswagen, о котором вы не слышали, — история постройки и провала
«Яндекс» начал продавать собственные мультимедийные комплексы
В Малайзии нашли худшую в мире реплику Ferrari LaFerrari
40-летний хэтчбек Ford Fiesta почти без пробега уйдет с молотка
Все материалы
Дом
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
«Там жили девушки легкого поведения»
Россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва
Москвич открыл сауну в жилом доме и пригрозил соседям отключением воды
Ипотечным ставкам предрекли снижение
Петербургские риелторы рассказали об оздоровительном влиянии алкомаркетов
Москвичей уличили в жадности
Все материалы