Модель обнажилась и облепила себя бриллиантами на 850 миллионов

Дизайнер нижнего белья и модель Кайла Метвен снялась для обложки январского номера журнала JMG Lifestyle, обсыпав свое обнаженное тело бриллиантами общей стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов (857 миллионов рублей). Об этом сообщает The Sun.

26-летняя модель пояснила, что этой фотосессией она решила поддержать сильных женщин. «Я горжусь тем, что я женщина, а журнал JMG Lifestyle представляет сильных современных женщин. Поэтому я хотела поучаствовать в сильной и бесстрашной съемке», — поделилась Метвен.

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Для фотосессии модель украсила голову диадемой Versace за 2,3 миллиона фунтов стерлингов и украсила свое тело драгоценными камнями стоимостью 7,6 миллиона фунтов.

В ноябре американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась для журнала InStyle в откровенном наряде. На 49-летней актрисе было только зеленое платье-накидка, расшитое пайетками, которое полностью обнажало правую часть ее тела.

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