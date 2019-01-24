Россияне обнаружили «гнев Путина» в свекле и сне

Пользователь Twitter под ником Анатолий Ноготочки попросил своих подписчиков рассказать, какой фразой автозамена на их смартфоне предлагает продолжить выражение «Путин был в ярости, когда узнал, что». На предложение откликнулись десятки микроблогеров.

Самому автору поста автозамена выдала предложение «Путин был в ярости, когда узнал, что я сейчас на улице и не знаю, как это было».

Среди вариантов — «Путин был в ярости, когда узнал, что вы не хотите прикол», «Путин был в ярости, когда узнал, что красивый это не он», «Путин был в ярости, когда узнал, что я не хочу быть русским», «Путин был в ярости, когда узнал, как я хочу спать» и «Путин был в ярости, когда узнал, что я могу сделать в ярости».

Неизвестно, действительно ли все подключившиеся к флешмобу публиковали реальные результаты автозамены или самостоятельно придумывали смешные варианты. В конечном итоге оказалось, что президента России может рассердить информация о том, «что в России есть люди» и «что в России есть люди которые хотят жить в Украине».

«Путин был в ярости, когда узнал, что ты делаешь в свободное время», — предложила автозамена сразу нескольким пользователям Twitter.

Программа также считает, что ярость российского лидера может вызвать знание о том, что одна из пользовательниц «смогла сделать салат из свеклы и не только» или что в него кто-то влюблен.

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