В Нальчике совершено нападение на наряд ДПС

В Нальчике четверо вооруженных ножами неизвестных напали на патруль ДПС, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России в четверг, 24 января. Тяжелые ранения получил полицейский, двое из нападавших убиты на месте, еще двое ранены.

Следственный комитет России

По данным СК, инцидент произошел около 18:00 на перекрестке улиц Идарова и Суворова. «Экипаж ДПС остановил легковой автомобиль. Во время проверки документов на трех патрульных напали четверо вооруженных ножами пешеходов. Сразу был ранен один из полицейских. Ответным огнем трое нападавших были ликвидированы, четвертый ранен», — заявил представитель СК.

Он уточнил, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются личности нападавших и все обстоятельства происшествия.

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