Названо самое эффективное средство для мытья посуды

Fairy признали самым эффективным российским средством для мытья посуды. Такой результат показала проверка Российской системы качества (Роскачество), копия документа имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие 45 торговых марок, из них 37 российских и восемь импортных. Ценовая категория средств составила от 14 до 600 рублей. Моющее средство торговой марки Fairy показало лучшую моющую эффективность. Также в десятку лучших вошли средства Sarma, Sodasan, Amway, AOS, Synergetic, Bio Mio, Ecover zero, Faberlic, Bonsai. Последние строчки рейтинга заняли торговые марки «Каждый день», «Красная цена», «О’Кей», «Радуга» и Help.

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«Лабораторные исследования показали, что средства десяти торговых марок соответствуют не только требованиям действующих норм, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Однако Amway (Бельгия), Ecover zero (Бельгия) и Sodasan (Германия) на государственный Знак качества претендовать не смогут ввиду своего иностранного происхождения», — говорится в расследовании.

Кроме того, в ходе исследования ученые развенчали несколько мифов о моющих средствах. Все исследованные образцы оказались не токсичными, также они не вызывают раздражение на коже. Жидкие средства очищают посуду не хуже густых. Взаимосвязь между наличием пены и качеством чистки не выявлена.

Также Роскачество исследовало расход данных образцов. По этому критерию первое место заняла торговая марка Amway. Раствором из одного грамма этого средства и литра воды удалось вымыть 49 тарелок. Последнее место заняло средство «Каждый день» (две тарелки).

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