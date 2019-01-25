Ценности
 
Последние новости
Стало известно об отправке российских наемников на помощь Мадуро
Немецким националистам запретили посещать Бухенвальд
Семью с ребенком сняли с рейса из-за их невыносимой вони
Раскрыта смертельная опасность плохого сна
Россия решила дать Кубе миллиарды евро
Макгрегор отыскал себе пьющего соперника
Ставший миллиардером победитель лотереи пропал после выигрыша
Высмеявший Волочкову Шнуров отреагировал на призыв выйти на ринг
Власти отказались слушать Чубайса
Новости партнеров

Студентка накрасила губы и начала задыхаться

Перейти в «Мою Ленту»

Студентка накрасилась блеском для губ немецкого косметического бренда Nivea и начала задыхаться. Об этом сообщает Daily Mail.

19-летняя Эми Браун из Мидлсбро с раннего детства страдала аллергией на орехи и перед тем, как воспользоваться средством, тщательно изучила его состав. Не заметив среди ингредиентов опасных для своего здоровья веществ, девушка нанесла блеск на губы. Через несколько секунд она почувствовала покалывание в губах, затем ее руки покрылись сыпью, а дыхание затруднилось.

«Когда начался приступ аллергии, я почувствовала в горле волдыри, и они ужасно чесались», — описала симптомы Браун. Студентка сразу же стерла блеск с губ, приняла антигистаминное средство и воспользовалась ингалятором.

Вскоре выяснилось, что в составе блеска указано наличие миндального масла — под названием Prunus Amygdalus Dulcis (миндаль обыкновенный), которое и не распознала Браун.

Пострадавшая связалась с представителями Nivea, чтобы рассказать о случившемся, и попросила перепечатать состав средства более доступным для покупателей языком. Однако ей ответили, что компания никак не нарушала европейского закона, поскольку указала полное содержание продукта на упаковке.

В сентябре 2018 года популярная процедура по увеличению ягодиц Brazilian bum стала причиной смерти матери троих детей Леи Кембридж.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'My lip balm could have killed me': Student was left fearing for her life after suffering allergic reaction to NIVEA product 'which she didn't know contained nut oils'
Купальники adidas оказались опасны для жизни
Увеличение ягодиц оказалось опасным для жизни
Ценности
Ценности00:0320 января

Аллах дал

Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
18:07Сегодня

Создан новый вид икры

09:0215 января

Американский дизайнер воспользовался русским словом ради наживы

16:22Сегодня

Китайцы внезапно начали экономить на одежде

Ценности00:0823 января

Плохие девчонки

Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
11:0818 января

Наталью Водянову распекли за снимок с раздвинутыми ногами

19:15Сегодня

Мать сестер Хадид раскрыла правду о внешности дочерей

17:0924 января

Дизайнер-расист загубил карьеру модели-азиатки

Ценности00:0113 декабря 2018

«Тяжело даже моргать»

Москвичка не ела десять дней. Как ей удалось выжить?
16:1111 января

Apple начнет выпускать одежду

14:24Сегодня

Голливудская актриса хотела выглядеть сексуально и пожалела

14:0524 января

Женщинам предложили «заточить» себя в клетку

Россия
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
Полсотни россиян пытались вылечиться и попали в секту
Жителей российского села заблокировал ледник из фекалий
СК заинтересовался причинами отказа 103-летней россиянке в квартире
Все материалы
Мир
Пламя революции
Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его
Украинцы нашли ЧВК Вагнера в Судане
В НАТО заявили о соблюдении США ракетного договора
Госдеп посоветовал американцам уезжать из Венесуэлы
Россия вызвалась быть посредником между Мадуро и его противниками
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
В Венесуэле началась революция
Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы
Все материалы
Бывший СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
В опубликованных хакерами документах нашлись 18-летние полковники КГБ
Штаб кандидата в президенты Украины объяснил его «шапочные махинации» в Давосе
Кличко-старший потешил брата своим английским
Кандидат в президенты Украины провел «шапочные махинации» на форуме в Давосе
Все материалы
Экономика
Дорогая бедность
Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Просто так
В Индии хотят раздавать деньги. Это поможет обычным людям и поднимет экономику
Реальные доходы россиян упали пятый год подряд
Названа самая популярная банкнота для подделок
Россияне набрали кредитов на 15 триллионов рублей
«Роснефть» в 2018 году увеличила поставки топлива на российский рынок
Все материалы
Силовые структуры
Анастасия Вашукевич«С тобой могут сделать все, что угодно»
Настя Рыбка — про мечты о колбасе, ужасах тайской тюрьмы и кознях врагов
«Завтра же ты будешь никем, щенок!»
Бывший милиционер встал на защиту чиновника, запугал силовиков и сжег их машины
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Вора в законе Пацуа арестовали за оплеуху тюремщику «Владимирского централа»
«Ельцин-центр» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске
Трое россиян убили ветерана ради 20 тысяч рублей
Все материалы
Наука и техника
Спасения нет
Ученые создали генетическое оружие против животных и людей. Насколько оно опасно?
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Немецкая танковая пушка навылет пробила Т-72
Доказано высокое технологическое развитие неандертальцев
Раскрыты особенности пулемета «Арматы»
Европа испытала оружие против «Арматы»
Все материалы
Спорт
Алина Загитова и Евгения Медведева«Пожелали заболеть раком, убить себя и всю семью»
Фанаты Медведевой и Загитовой развязали войну. Фигуристок травят и желают им смерти
Емельяненко рассказал о карьере без UFC и вспомнил о человеческих отношениях
Макгрегор отыскал себе пьющего соперника
Клуб АПЛ заплатит за пропавшего футболиста
Португалия задумалась о лишении Роналду наград
«Высокомерный» Анри потерял контроль над «Монако»
Олимпийская чемпионка избила новогодней елкой директора спортшколы имени себя
Все материалы
Культура
Увози за сто морей
Кино недели: расизм для детей, наркомания для взрослых, Шерлок для народа
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
Чистое хулиганство
«Грибы и Рыбы» из сборника «Русское краткое. Выпуск 2» — эксклюзивная премьера
Высмеявший Волочкову Шнуров отреагировал на призыв выйти на ринг
Чак Норрис возглавит массовый забег Чаков Норрисов
Агрессивная маскулинность Криса Брауна стала причиной изнасилования студентки
Арья из «Игры престолов» пообещала фанатам разочарование от финала
Все материалы
Интернет и СМИ
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
Снайперский бросок тапки в голову дочери прославил мать в сети
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Сын Высоцкого устал от «возможных родственников» и сбежал с телешоу
Юрий Дудь стал совладельцем СМИ
Карты Google помогли вычислить серийного мастурбатора
Поставившее мировой рекорд яйцо предсказали задолго до его появления
Все материалы
Ценности
Шелк, блеск, нагота
Грудь Наоми Кэмпбелл, платье-конопля и психоделика. Что творилось на Неделе моды в Париже
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Создан новый вид икры
Студентка накрасила губы и начала задыхаться
Китайцы внезапно начали экономить на одежде
Мать сестер Хадид раскрыла правду о внешности дочерей
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Неудачно помолившийся пассажир сорвал рейс криками «Аллаху акбар»
Семью с ребенком сняли с рейса из-за их невыносимой вони
Россияне задержались в Таиланде и пожалели
Огромный пес прокатился на самолете как пассажир и прославился
Все материалы
Из жизни
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
Подлинность картин Гитлера поставили под сомнение
Российский кот полтора года прожил на месте пожара в ожидании погибшей хозяйки
Желающим заболеть предложили платки с инфекцией
Туристка пережила столкновение с тучной женщиной и оказалась при смерти
Все материалы
От океана до океана за 29 часов
Как нелегально пересечь США со средней скоростью 161 км/ч и не сесть в тюрьму
Очень приятно, танк!
Машина недели: очень редкий Land Rover Series II на гусеницах
Лихие Тойоты девяностых
Забытые спортивные японки, которые мы потеряли
Боевой премиум
Длительный тест Genesis G70: первые впечатления о корейском конкуренте BMW
Простоявший 40 лет в гараже седан Maserati продадут на eBay
Владелец Ferrari потратил 11 лет на установку в машину другого двигателя
Появились фотографии новой Hyundai Sonata с огромными фонарями
Все материалы
Дом
Время расплаты
Для владельцев съемных квартир придумали новый налог. Сколько теперь потеряют россияне?
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Движение вниз
Квартиры на первых этажах теперь популярны. На них зарабатывают состояния
Положение трети российских застройщиков сочли критическим
Стоимость съемного жилья в Москве перевалила за полтора миллиона в месяц
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Отца солистки «Тату» обокрали на миллион рублей
Все материалы