Власти отказались слушать Чубайса

Россия откажется от перехода на дифференцированные тарифы по электроэнергии, по которым тарифная ставка зависела бы от уровня дохода граждан. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Чиновник провел совещание по вопросу введения дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, в результате которого правительство решило перенести этот вопрос на неопределенный срок. Козак в беседе с журналистами сообщил, что власти пока не планирует возвращаться к этой теме.

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Причину отказа нашли в и без того высокой финансовой нагрузке на россиян. «В текущем году и, может, на ближайшее будущее, дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая — это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг», — отметил вице-премьер. По его словам, правительство применит другие меры для повышения эффективности энергетического комплекса, такие как перекрестное субсидирование между промышленными потребителями и избыточное резервирование мощности.

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс на прошедшем в январе Гайдаровском форуме высказался о перераспределении цен на электричество. Топ-менеджер посчитал несправедливым то, что он платит за электроэнергию столько же, сколько и пенсионер из Магнитогорска. Также он отметил, что россияне крайне нерационально пользуются энергетическими ресурсами. В связи с этим, по его мнению, нужно повысить цену на электричество, но только для богатых слоев населения.

Чубайс фактически актуализировал предложение самого вице-премьера Козака, который еще в октябре 2018 года поручил Минэнерго проработать вопрос о введении соцнорм на электропотребление, по которому и предполагалось внедрение дифференцированных тарифов.

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