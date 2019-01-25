Глава Подмосковья поучаствовал в подготовке президиума Госсовета

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании рабочей группы по подготовке президиума Государственного совета, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На грядущем заседании президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина будет обсуждаться работа властей по улучшению жилищных условий населения и формированию комфортной городской среды.

«Жилищное строительство — один из ключевых элементов развития страны. Мы должны думать, как построить доступное жилье, чтобы в эти квартиры своевременно, без задержек въехали те, кто трудится на предприятиях, учителя, врачи, молодые семьи. Важно создать условия, когда доступное жилье становилось бы реально возможным для тех, кто добросовестно работает. Об этом говорил президент в майском указе 2018 года», — напомнил Воробьев.

Он отметил, что благоустройство является еще одним из приоритетов государства. «Мы в Московской области реализуем разные программы, приводим в порядок, делаем комфортными общественные места: скверы, парки, набережные. Мы получаем ассигнования из федерального бюджета для того, чтобы благоустраивать наши города. В Московской области мы каждый год открываем и модернизируем новые парки. Если раньше преимущественно они работали летом, то сегодня многие из них открыты круглогодично: есть возможность отдохнуть, погулять, имеется освещение, чистые дорожки, лыжня», — добавил глава Подмосковья.

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