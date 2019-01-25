Подлинность картин Гитлера поставили под сомнение

Немецкая полиция изъяла три акварельных пейзажа, приписываемых Адольфу Гитлеру, которые планировали продать с молотка. Об этом сообщает BBC News.

В полиции подозревают, что все три акварели представляют собой подделку, и ведут расследование по статьям о попытке мошенничества и изготовлении фальшивых документов. Сомнения могли возникнуть из-за того, что на одной из картин, написанных в 1911 году, изображен Рейн, которого Гитлер не посещал до 1914 года, пишет The Local со ссылкой на немецкое издание Welt.

На картинах, датированных 1910 и 1911 годами, изображены река, горы и человек, сидящий под деревом. Их подлинность подтверждало заключение эксперта. Стартовая цена, назначенная за каждую работу, составляла четыре тысячи евро (300 тысяч рублей). Ожидалось, что в аукционе примут участие покупатели из России, Великобритании, США и скандинавских стран.

В молодости будущий фюрер планировал стать художником. Хотя ему так и не удалось поступить в Академию изящных искусств, перед Первой мировой войной Гитлер провел несколько лет в Вене, зарабатывая на жизнь написанием пейзажей.

В марте 2015 года натюрморт, нарисованный Гитлером, выставили на торги в США за 30 тысяч долларов. Через несколько дней рисунок сняли с аукциона без объяснения причин.

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