Чемпионат мира в России оставил после себя пять тысяч нелегалов

В результате прошедшего полгода назад чемпионата мира по футболу в России стало на 5,5 тысячи нелегалов больше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя миграционного управления МВД Андрея Каюшкина.

По его словам, всего в 2018 году по паспорту болельщика в страну въехали 650 тысяч иностранцев. Из них к 31 декабря на российской территории нелегально оставалось около 12 тысяч человек. «Работа с ФСБ позволила сократить эту цифру до 5,5 тысячи. Мы проводим мероприятия, направленные на их выявление, я надеюсь, что все они к 30 марта будут выдворены», — уточнил Каюшкин. Он не сообщил, почему эти болельщики не уехали обратно на родину после окончания чемпионата.

Всего, по данным МВД, число иностранных граждан на территории России за последний год выросло на полмиллиона и достигло 9,7 миллиона человек. По словам временно исполняющего обязанности начальника миграционного главка МВД Валентины Казаковой, которую цитирует «Интерфакс», в стране снижается процент нелегальной миграции и возрастает число желающих получить российское гражданство.

Согласно информации миграционного главка, в 2018 году в Россию въехали более 16,8 миллиона иностранных граждан. В основном это были трудовые мигранты из СНГ и путешественники.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!