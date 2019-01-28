Народная артистка Васильева вспомнила приставания режиссера 70-летней давности

Народная артистка СССР Вера Васильева в 23 года стала жертвой домогательств со стороны режиссера Ивана Пырьева. Об этом сообщает «Пятый канал».
Актриса сыграла роль Анастасии Гусенковой в музыкальном фильме Пырьева «Сказание о земле Сибирской», вышедшем в 1947 году. На тот момент Васильева жила бедно, однако картина не только принесла ей популярность, но и позволила заработать большие деньги.
В своей автобиографической книге «Золушка с Чистых прудов» она рассказала, что вскоре после выхода киноленты Пырьев пригласил ее в гостиничной номер и поинтересовался, как она планирует отблагодарить его за обретенный успех. По словам артистки, она моментально выбежала из комнаты.
«Может быть, это какая-то безумная ошибка. Может быть, это привычное поведение всех людей, кто работает на студии. В общем, это не его вина», — отметила Васильева. Она добавила, что такой поступок «вдруг его опозорит, и это будет неприятно».
В 1956 году актриса вышла замуж за актера Театра сатиры Владимира Ушакова. Они прожили в браке 56 лет.
Иван Пырьев скончался в 1968 году в возрасте 66 лет. Он был заслуженным деятелем искусств РСФСР и лауреатом шести Сталинских премий. Пырьев снял такие фильмы, как «Братья Карамазовы», «Идиот», «Кубанские казаки, «Свинарка и пастух», «Белые ночи» и «Богатая невеста».
В декабре 2018 года актриса Наталья Варлей, известная по роли студентки Нины в фильме «Кавказская пленница», рассказала о домогательствах со стороны Леонида Гайдая. Вдова режиссера Нина Гребешкова заявила, что причиной этих обвинений является климакс.