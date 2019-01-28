Российские полицейские спасли оставленных на рельсах щенков

Полицейские Абакана (Хакасия) спасли щенков, которые были подброшены в мешке на железнодорожные пути, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную представительницу МВД России Ирину Волк.

По ее словам, в дежурную часть позвонили работники железной дороги и сообщили, что машинист поезда заметил между рельсами посторонний предмет. Полицейские прибыли на место и нашли мешок, развязав который, обнаружили пятерых щенков.

После того как их согрели и накормили в отделении полиции, щенков временно приютили в местном конноспортивном клубе. Отмечается, что одного из них уже забрали новые хозяева.

Полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животными.

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