Саакашвили пригрозил сменить власть в Грузии за 72 часа

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал вернуться в Грузию и сменить там власть. Об этом он заявил в эфире телеканала Rustavi 2.

По словам Саакашвили, он вернется на родину, когда будет уверен в том, что «активная часть Грузии и оппозиция» смогут обеспечить ему 72 часа свободного передвижения по стране. «Это сценарий смены руководства мирным путем», — добавил он.

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Бывший грузинский лидер также упомянул о борьбе с основателем правящей в Грузии команды Бидзиной Иванишвили. Он сравнил грузинские власти с «сумасшедшими, которые заперли врачей в сумасшедшем доме» и подчеркнул, что надо их «нейтрализовать без трагедии, насилия и жертв».

В ноябре 2018 года Саакашвили призвал жителей Грузии не признавать итоги выборов главы государства. Он назвал избирательную кампанию нелегитимной и обвинил действующие власти в фальсификации, подкупе избирателей и давлении на них.

Михаил Саакашвили пришел к власти в результате митингов оппозиции в 2004 году, после чего в 2007-м принял добровольное решение уйти в отставку после массовых протестов в Тбилиси. В 2008 году он снова стал президентом, но в 2013-м покинул Грузию, не дожидаясь окончания президентского срока, заявив, что его партия, которая проиграла на очередных парламентских выборах, переходит в оппозицию. Его блок «Единое национальное движение» входит в объединение оппозиционных партий «Сила в единстве».

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