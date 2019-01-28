Россияне высказались по вопросу передачи Курил Японии

Большинство россиян (77 процентов) выступают против передачи Японии Курильских островов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, которые приводит РИА Новости.

В исследовании говорится, что о требовании Японии вернуть южные острова Курильской гряды знают 79 процентов россиян. 29 процентов граждан заявляют, что вопрос решен, так как эти острова принадлежат России. 10 процентов опрошенных считают, что российская сторона отвоевала спорные территории.

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14 процентов участников опроса выступили за передачу островов Японии. 7 процентов объяснили это необходимостью заключить мирный договор и развивать отношения между странами.

Ранее 27 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Японией по мирному соглашению осложняет тот факт, что Токио поддерживает санкции Запада против Москвы. Он также отметил, что в Москве не станут второй раз наступать на грабли и верить вербальным заверениям по такой жизненно важной субстанции, как безопасность.

22 января в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В Токии сообщили, что стороны изучают возможности включить в документ пункт о гарантиях безопасности.

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