Женщина с диагностированным бесплодием родила дважды

Бесплодная жительница Великобритании, которой в 2007 году диагностировали синдром поликистозных яичников (нарушение работы яичников), стала матерью двоих детей. Об этом пишет газета Ipswich Star.

Ханна Карпентер (Hannah Carpenter) с мужем Майком из английского города Ипсуич, графство Суффолок, испробовали все возможные методы, чтобы зачать ребенка, в том числе экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Однако ни один из них не приводил к желаемому результату.

По мнению Карпентер, ей удалось забеременеть только после того, как она начала регулярно посещать тренажерный зал. Несмотря на то что врачи были уверены в ее бесплодии, три года назад женщина родила первую дочь Нэнси (Nancy).

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«Когда мне поставили диагноз, я была опустошена. Я даже не сомневалась в словах доктора, что никогда не смогу иметь детей, — вспоминает женщина. — Проходить через процедуру ЭКО оказалось тяжело. Во второй раз все сработало, но у меня был выкидыш. Муж тяжело пережил утрату».

После рождения первого ребенка Карпентер чувствовала себя самой счастливой и даже не надеялась, что вскоре забеременеет снова. «Я всегда мечтала стать матерью двух детей. Поэтому вторая беременность через два года оказалась для меня настоящим чудом», — объяснила она.

Британка родила двух здоровых девочек и пока не планирует заводить еще одного ребенка, однако «никто не знает, как распорядится судьба».

Ранее в январе сообщалось, что впервые в Великобритании гей-пара завела ребенка от суррогатной матери, которую оплодотворили сразу оба родителя. Мужчины долго не могли определиться, кто станет биологическим отцом их будущего ребенка, однако в клинике их уверили, что в процессе могут участвовать оба партнера.

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