Создатель интернета назвал главную опасность для всемирной сети

Американский ученый и разработчик Винтон Серф (Vinton Cerf) назвал незащищенные устройства интернета вещей главной опасностью для современной сети. Его слова приводит Business Insider.

Один из создателей сети обеспокоен тем, что число устройств, подключающихся к интернету, постоянно растет. Он уточнил, что проблема заключается в недостаточной безопасности таких гаджетов.

«Появляется лавина устройств, и они будут потенциально опасны», — заявил Серф, являющийся сейчас главным интернет-евангелистом Google. Ученый уточнил, что последствия сбоя в работе этих устройств могут быть непредсказуемыми.

В качестве опасного примера Серф привел взломанный автомобиль без водителя, который может попасть в аварию.

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Разработчик заключил, что интернет имеет два врожденных недостатка: он не приспособлен для подключения миллиардов устройств, которые в конечном счете все-таки будут встроены в эту сеть, и отсутствие у него встроенных протоколов безопасности.

Из прогнозов исследовательской компании Gartner следует, что к 2021 году пользователи подключат к сети около 25 миллиардов устройств интернета вещей.

В октябре прошлого года сообщалось, что исследователь в области кибербезопасности обнаружил новый опасный вирус, похожий на известный ботнет Mirai. Агрессивное ПО активно захватывало устройства интернета вещей и подчиняло их хакерам.

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